Экс-министра обороны Грузии выпустили под залог в $9 тысяч

Как заявляют прокуроры, все свидетели, имевшиеся на сегодняшний день, уже допрошены. В связи с этим нет угрозы воздействия обвиняемого на свидетелй, пишет Грузия-Онлайн.

При этом, Окруашвили приехал в страну сам и предстал перед судом, следовательно, нет причин применения к нему заключения в качестве меры пресечения.

Разбираемое судом дело касается периода, когда Окруашвили занимал пост министра обороны Грузии. Обвинение оспаривает приобретение им 63 миллионов патронов в 2006 году, которые, по заявлению обвинения, не соответствовали необходимому качеству.

Ираклий Окруашвили в 2008 году был заочно приговорен прежними властями Грузии к 11 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности, злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. В апреле 2008 года он получил политическое убежище во Франции. В 2011 году против него заочно были выдвинуты на родине новые обвинения – в создании бандгруппы. После победы на парламентских выборах оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Окруашвили вернулся в Грузию 20 ноября и был арестован прямо в аэропорту. В ходе судебного рассмотрения суд снял с него три обвинения.