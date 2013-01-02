Премьер Грузии обещает прекратить преследования людей Саакашвили

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил о прекращении процесса уголовного преследования бывших чиновников страны.

После победы на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" во главе с лидером Иванишвили новое правительство начало процесс уголовных преследований бывших чиновников и представителей бывшей правящей партии президента "Единое национальное движение", сообщают РИА Новости.

За последние два месяца были задержаны экс-министр обороны, экс-замминистра МВД, экс-министр финансов и энергетики, экс-министр образования и юстиции, бывшие сотрудники МВД, мэрии Тбилиси, а также других ведомств. Большинству из них было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Часть задержанных была отпущена по решению суда.

"Процесс завершен. Система насилия и лжи поражена, и сейчас мы должны простить всех тех, кто по желанию или нет, но участвовали в этой системе. Мы должны простить их и придумать что-то подобное амнистии", — заявил Иванишвили в своем новогоднем обращении к народу в эфирах грузинских телекомпаний в ночь на вторник.