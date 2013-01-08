В Перу вертолет в воздухе развалился надвое и взорвался: семь человек погибли
07:09, 08 января 2013Мир
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Семь человек погибли в результате крушения вертолета на севере Перу в понедельник.
При крушении вертолета погибли семь человек / Фото : sikorsky.com
Как сообщил местный прокурор в эфире радиостанции RPP, среди погибших пятеро американцев и двое граждан Перу. Информацию о причинах крушения журналистам пока не предоставили, марка вертолета также не уточняется, передает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.
Инцидент произошел в 14:57 по местному времени (21:57 по киевскому) близ деревни Сан-Хуан. Вертолет, который использовался одной из нефтяных компаний, врезался в промышленное здание, упал на землю и взорвался. По словам очевидцев, перед взрывом, еще в воздухе, машина развалилась надвое.
Поисковые работы на месте крушения продолжаются, отмечает агентство.
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