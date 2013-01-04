Бриджит Бардо тоже задумалась о российском гражданстве

Об этом говорится в распространенном сегодня в Париже заявлении ее фонда, передает ИТАР-ТАСС.

По словам актрисы, на такой шаг ее подтолкнуло бездействие французских властей в вопросе защиты животных. ”Я попрошу предоставить мне российское гражданство, чтобы сбежать из этой страны, которая превратилась в кладбище для животных”, - отметила Б.Бардо.