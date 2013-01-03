В Швейцарии неизвестный застрелил троих человек

Неизвестный злоумышленник застрелил трех человек в швейцарской деревне Дайон в кантоне Вале на юго-западе страны, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в полиции, в результате стрельбы, устроенной нападавшим вечером 2 января, еще два человека были ранены.

Пострадавшие доставлены в больницу. Стрелок, также получивший ранения, арестован, в настоящее время он госпитализирован.

Мотивы его действий устанавливаются.