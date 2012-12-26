Милиционер застрелил грабителя на АЗС

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, сегодня в час ночи двое мужчин совершили вооруженное нападение на автозаправочную станцию. Они ворвались в торговый зал, и, угрожая оружием, стали требовать отдать им деньги из кассы. Однако продавец успел нажать на «тревожную кнопку» и через несколько минут на АЗС прибыл наряд Государственной службы охраны. Увидев милиционеров, один из нападающих начал стрелять из обреза охотничьего ружья в сотрудников милиции. В ответ на сопротивление преступника работники правоохранительных органов применили табельное оружие. В результате перестрелки, один из нападающих скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. Другой соучастник, применив взрывное устройство, сбежал с места совершения преступления. Он объявлен в розыск.

Прокуратурой Черкасской области взято на контроль уголовное производство по факту нападения на Уманскую АЗС и ход досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой в сочетании с проникновением в помещение).

Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Умань, принимаются оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание соучастника преступления.