Белорусского пограничника будут судить за "плюшевый десант"

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению военнослужащего органов пограничной службы в совершении преступления, предусматривающего ответственность за нарушение правил несения пограничной службы", - сообщает Следственный комитет Беларуси в среду.

В начале июля с борта шведского самолета, несанкционированно пересекшего границу Беларуси, были разбросаны, в том числе над Минском, плюшевые медвежата с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку защиты свободы слова. Эта акция получила в СМИ название "плюшевый десант", сообщают РИА Новости.

Следствие установило, что при пересечении государственной границы со стороны Литвы самолет был своевременно обнаружен пограничным нарядом. "О данном происшествии наряд доложил дежурному пограничному посту "Субботники", входившему в состав наряда по охране госграницы. Дежурный погранпоста в нарушении установленного порядка, по собственной небрежности, не передал принятое донесение вышестоящему дежурному пограничного отряда", - говорится в сообщении Следственного комитета.

"Поскольку оповещение отсутствовало, подразделения противовоздушной обороны Беларуси не были переведены в режим повышенной боевой готовности, не обнаружили и не пресекли нарушение государственной границы иностранным воздушным судном", - отметили в ведомстве.

В связи с инцидентом президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности председателя Госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего ВВС и войсками ПВО Дмитрия Пахмелкина, ряду руководителей силовых структур объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии и выговоры. По факту незаконного пересечения границы КГБ Беларуси возбудил уголовное дело.