Лукашенко сказал, что за «плюшевый десант» Литве мало не покажется

Об этом сообщает Лента.ру. Он возложил на литовцев ответственность за то, что с территории этой республики вылетел шведский самолет с плюшевыми мишками, впоследствии нарушивший белорусскую границу.

"И Литва - пусть не сидят как мыши под веником, - заявил Лукашенко. - Они нам должны ответить, почему представили свою территорию для нарушения государственной границы. Кому, кому, а Литве в этом плане мало не покажется".

Напомним, что шведский самолет, вторгшийся на белорусскую территорию, утром 4 июля вылетел с литовского аэродрома Поцюнай. Долетев до Минска и сбросив по дороге плюшевых мишек с надписями в поддержку свободы слова, он беспрепятственно вернулся в Литву. Оттуда шведы вскоре вылетели на родину.

Власти Белоруссии в течение нескольких недель после "плюшевого десанта" не признавали, что пограничниками и ПВО страны был пропущен иностранный самолет.

То, что несанкционированный полет все же состоялся, Лукашенко признал лишь 26 июля. После этого (31 июля) руководство пограничного комитета и ПВО Белоруссии было уволено. Вслед за этим (3 августа) стало известно, что белорусские власти отказались продлить аккредитацию послу Швеции Стефану Эрикссону, фактически выдворив его из страны. А еще через несколько дней (8 августа) белорусский МИД объявил, что белорусское посольство из Швеции будет отозвано в полном составе (сотрудникам шведского посольства, соответственно, придется покинуть Белоруссию).