Усама бен Ладен призвал мусульман к священной войне в Судане

Лидер международной террористической сети "Аль-Каида" Усама бен Ладен в новом аудиообращении, размещенном в интернете, призвал к священной войне против иностранных войск в Судане и на Аравийском полуострове, передает агентство Рейтер.

"Это долг мусульман Судана и Аравийского полуострова начать священную войну против иностранных захватчиков", - говорилось в аудиообращении.

В понедельник Усама бен Ладен выступил в эфире спутникового телеканала "Аль-Джазира" с очередным аудиообращением, в котором призвал всех боевиков в Ираке к объединению.

По данным агентства, подлинность аудиозаписи пока не подтверждена, но голос на пленке похож на голос лидера "Аль-Каиды" в предыдущих аудиообращениях. Телеканал "Аль-Джазира" не сообщил, каким образом к ним попала пленка с этой записью.