Врачи полагают, что Чавесу осталось жить несколько месяцев

Об этом колумбийской радиостанции RCN сообщил врач Хосе Рафаэль Маркина, который ранее неоднократно передавал информацию из источников, близких к врачам Чавеса.

По словам Маркины, Чавес может скончаться уже в апреле.

«Президенту осталось где-то два или три месяца. К сожалению, фатальная развязка произойдет в апреле», — сказал врач.

«В данный момент болезнь вернулась в агрессивной форме и появились метастазы в поясничной зоне, это привело к сдавливанию нерва в поясничном отделе позвоночника, что может привести к параличу. Это является поводом для срочного хирургического вмешательства, очень сложного с неврологической точки зрения», — пояснил Маркина, добавив, что после операции у Чавеса могут произойти серьезные осложнения.

Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что во время обследования на Кубе у него были обнаружены новые злокачественные клетки и теперь ему предстоит еще одна операция. Для 58-летнего Чавеса это будет уже четвертая операция за неполные два года.

В воскресенье Чавес назвал имя своего преемника на случай, если не перенесет операцию. Им стал вице-президент страны, министр иностранных дел Николас Мадуро.

Газета.ру