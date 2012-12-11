Врачи полагают, что Чавесу осталось жить несколько месяцев

07:12, 11 декабря 2012
Мир
3098 0

Президенту Венесуэлы Уго Чавесу, который сейчас готовится к новой операции по удалению раковой опухоли, вероятно, осталось жить несколько месяцев.

Уго Чавес

Об этом колумбийской радиостанции RCN сообщил врач Хосе Рафаэль Маркина, который ранее неоднократно передавал информацию из источников, близких к врачам Чавеса.

По словам Маркины, Чавес может скончаться уже в апреле.

«Президенту осталось где-то два или три месяца. К сожалению, фатальная развязка произойдет в апреле», — сказал врач.

«В данный момент болезнь вернулась в агрессивной форме и появились метастазы в поясничной зоне, это привело к сдавливанию нерва в поясничном отделе позвоночника, что может привести к параличу. Это является поводом для срочного хирургического вмешательства, очень сложного с неврологической точки зрения», — пояснил Маркина, добавив, что после операции у Чавеса могут произойти серьезные осложнения.

Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что во время обследования на Кубе у него были обнаружены новые злокачественные клетки и теперь ему предстоит еще одна операция. Для 58-летнего Чавеса это будет уже четвертая операция за неполные два года.

В воскресенье Чавес назвал имя своего преемника на случай, если не перенесет операцию. Им стал вице-президент страны, министр иностранных дел Николас Мадуро.

Газета.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter