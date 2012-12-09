У Чавеса обнаружили новые раковые клетки

Об этом сообщает Лента.ру ссылаясь на информацию Associated Press.

Чавес, вернувшийся 7 декабря с обследования на Кубе, сообщил, что тесты показали наличие в его организме новых злокачественных клеток. Президент Венесуэлы заявил, что в воскресенье вновь полетит в Гавану, где ему предстоит очередная операция.

Впервые о сложностях президента Венесуэлы со здоровьем стало известно летом 2011 года, когда он отправился на лечение на Кубу. Уже по возвращении Чавес признался, что у него был диагностирован рак, и ему была сделана операция по удалению опухоли. После нескольких курсов химиотерапии президент Венесуэлы объявил о своем полном излечении от рака.

В начале 2012 года, однако, Чавес объявил о новой обнаруженной у него опухоли. Президент перенес еще одну операцию в Гаване, а затем был подвергнут серии курсов терапии, после чего в июле повторно объявил о победе над болезнью.