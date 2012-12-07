Саакашвили выпустил 250 заключенных
Президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал 251 заключенного, значительная часть которых признана политзаключенными.
Об этом сообщила председатель Комиссии по помилованиям при Президенте Елену Тевдорадзе.
По ее словам, помилованные выйдут на свободу в ближайшее время. При этом имен помилованных она не назвала.
Накануне парламент Грузии принял постановление, которым 190 заключенных назвал «политическими узниками», а еще 25 человек, которые в настоящее время проживают за рубежом – «политическими изгнанниками».
Как заявила председатель парламентского комитета по правам человека Эка Беселия, уже разрабатывается закон об амнистии, и по нему признанные политзаключенными будут амнистированы.
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Значительное число людей из парламентского списка – бывшие грузинские чиновники, которые были осуждены по уголовным обвинениям после прихода к власти в январе 2004 года М.Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».
В настоящее время эта партия в оппозиции, а в новом парламенте преобладают представители ранее оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». Между тем в настоящее время в Грузии разворачиваются уголовные процессы и звучат обвинения в отношении должностных лиц власти М.Саакашвили, которые сторонники Президента называют политическими преследованиями, передает Радио Свобода.