Саакашвили выпустил 250 заключенных

Об этом сообщила председатель Комиссии по помилованиям при Президенте Елену Тевдорадзе.

По ее словам, помилованные выйдут на свободу в ближайшее время. При этом имен помилованных она не назвала.

Накануне парламент Грузии принял постановление, которым 190 заключенных назвал «политическими узниками», а еще 25 человек, которые в настоящее время проживают за рубежом – «политическими изгнанниками».

Как заявила председатель парламентского комитета по правам человека Эка Беселия, уже разрабатывается закон об амнистии, и по нему признанные политзаключенными будут амнистированы.

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Значительное число людей из парламентского списка – бывшие грузинские чиновники, которые были осуждены по уголовным обвинениям после прихода к власти в январе 2004 года М.Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».

В настоящее время эта партия в оппозиции, а в новом парламенте преобладают представители ранее оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». Между тем в настоящее время в Грузии разворачиваются уголовные процессы и звучат обвинения в отношении должностных лиц власти М.Саакашвили, которые сторонники Президента называют политическими преследованиями, передает Радио Свобода.