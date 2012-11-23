Иванишвили отменил празднования грузинской «Революции роз»

Как пишет ресурс «Грузия Online», 23 ноября 2003 года после отставки президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе к власти пришло новое правительство во главе с Михаилом Саакашвили. Эта дата постоянно официально отмечалась как годовщина "Революции роз".

Однако в этом году, как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, Грузия 23 ноября будет отмечать праздник "Гиоргоба" (день Святого Георгия) и правительство Грузии не планирует отмечать еще какие-то события.

Не планирует никаких мероприятии и президент Грузии М.Саакашвили, о чем сообщает его пресс-служба.

Между тем, в социальной сети Facebook ряд грузинских пользователей распространяют призыв собраться в 16:00 дня на площади "Революции роз" и отметить этот день.