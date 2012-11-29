Вся Сирия отрезана от интернета

Об этом сообщает на своем сайте американская компания по сетевому мониторингу Renesys.

По данным компании, начиная с 12.26 по местному времени все 84 узла IP-адресов Сирии в глобальной таблице маршрутизации оказались недоступны, что свидетельствует о полном отключении страны от интернета, пишет РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в окрестностях Дамаска в четверг происходят ожесточенные столкновения между повстанцами и правительственными силами, в результате чего был заблокирован маршрут между международным аэропортом и сирийской столицей.