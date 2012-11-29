Парламентарии Украины и России обсудят двухсторонние отношения

Об этом заявил глава комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной думы РФ Леонид Слуцкий, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Ближайшее заседание состоится в Днепропетровске в начале 2013 года. Именно там мы сможем обсудить не только научно-техническое сотрудничество наших стран, как ранее планировалось, но и весь комплекс проблем российско-украинских взаимоотношений, в том числе и их парламентскую составляющую после выборов в Верховную Раду», - сказал Л.Слуцкий.

Он выразил также признательность своим украинским коллегам за желание активизировать диалог между Госдумой и Верховной Радой.

«Парламентская дипломатия играет большую роль в укреплении взаимных отношений, и зачастую по многим чувствительным вопросам проходит там, где не проходит дипломатия официальная», - считает он.