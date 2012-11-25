Испания отказалась вести какие-либо переговоры с ЭТА
18:27, 25 ноября 2012Мир
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Власти Испании отказываются вести какие-либо переговоры с баскскими сепаратистами о самороспуске ЭТА террористической организации ЭТА (ETA - Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке "Родина и свобода").
ЭТА посоветовали скорее самороспуститься
"Мы никогда не вели и не будем вести никаких переговоров с террористической организацией ЭТА. Руководство страны считает, что сепаратисты из ЭТА должны как можно скорее заявить о своем безоговорочном самороспуске и не выдвигать никаких условий", - сообщил в воскресенье министр внутренних дел королевства Хорхе Фернандес Диас, комментируя заявление баскских сепаратистов о готовности обсудить самороспуск группировки ЭТА с властями Испании и Франции, пишет РИА "Новости".
Ранее ЭТА опубликовала на сайте баскской газеты Gara заявление, в котором предложило правительствам Испании и Франции провести переговоры об окончании своей деятельности и сложении оружия.
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