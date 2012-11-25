Испания отказалась вести какие-либо переговоры с ЭТА

"Мы никогда не вели и не будем вести никаких переговоров с террористической организацией ЭТА. Руководство страны считает, что сепаратисты из ЭТА должны как можно скорее заявить о своем безоговорочном самороспуске и не выдвигать никаких условий", - сообщил в воскресенье министр внутренних дел королевства Хорхе Фернандес Диас, комментируя заявление баскских сепаратистов о готовности обсудить самороспуск группировки ЭТА с властями Испании и Франции, пишет РИА "Новости".

Ранее ЭТА опубликовала на сайте баскской газеты Gara заявление, в котором предложило правительствам Испании и Франции провести переговоры об окончании своей деятельности и сложении оружия.