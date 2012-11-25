Баскские сепаратисты готовы распустить ЭТА

Руководство баскской террористической организации ЭТА (ETA - Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке "Родина и свобода") заявило о готовности к самороспуску группировки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Би-би-си.

В своем заявлении, которое частично было опубликовано на сайте баскской газеты Gara, ЭТА сообщает, что хочет обсудить "окончательный конец" своей деятельности, сложить оружие и начать переговоры с правительствами Франции и Испании.

Полный текст обращения к общественности и властям группировка намерена опубликовать позднее в воскресенье.

В минувшем году представители ЭТА уже заявляли, что прекратили проводить "свою кампанию насильственной борьбы" за независимость Страны басков, которую группировка вела десятки лет.

Официальной датой основания ЭТА считается 31 июля 1959 года, когда группа молодых людей, отделившихся от Баскской националистической партии, решила вести борьбу за независимость Страны басков с помощью оружия.