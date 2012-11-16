Лукашенко отдал КГБ в новые руки
В Белоруссии новым председателем Комитета государственной безопасности назначен Валерий Вакульчик.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на белорусские СМИ.
Валерий Вакульчик до последнего времени руководил Следственным комитетом Белоруссии.
Вакульчик окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, позднее - Академию управления при президенте Белоруссии.
Прежний начальник КГБ Вадим Зайцев был уволен на прошлой неделе. Такое решение было принято по итогам совещания у президента, на котором обсуждались недостатки в работе КГБ.
Временный руководитель КГБ Мальцев заявил, что Зайцева уволили "в свете последних событий, связанных с комитетом". Он упомянул о недавнем самоубийстве подполковника КГБ Александра Казака и сказал, что этот и некоторые другие случаи "требуют тщательного расследования".