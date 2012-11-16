Лукашенко отдал КГБ в новые руки

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на белорусские СМИ.

Валерий Вакульчик до последнего времени руководил Следственным комитетом Белоруссии.

Вакульчик окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, позднее - Академию управления при президенте Белоруссии.

Прежний начальник КГБ Вадим Зайцев был уволен на прошлой неделе. Такое решение было принято по итогам совещания у президента, на котором обсуждались недостатки в работе КГБ.

Временный руководитель КГБ Мальцев заявил, что Зайцева уволили "в свете последних событий, связанных с комитетом". Он упомянул о недавнем самоубийстве подполковника КГБ Александра Казака и сказал, что этот и некоторые другие случаи "требуют тщательного расследования".