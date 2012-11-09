Лукашенко отстранил от работы председателя КГБ
20:13, 09 ноября 2012Мир
4772 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко временно отстранил от исполнения обязанностей председателя Комитета государственной безопасности республики Вадима Зайцева.
Лукашенко отстранил Вадима Зайцева
Временно его обязанности будет исполнять секретарь Совета безопасности Беларуси Леонид Мальцев, сообщает Радио Свобода.
Как сообщают информационные агентства, отстранение Зайцева произошло на совещании у Лукашенко в пятницу, когда генеральный прокурор и председатель Следственного комитета Беларуси обратили внимание на несколько проблем и общественно-громких конфликтов, связанных с работой КГБ республики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter