Лукашенко отстранил от работы председателя КГБ

Временно его обязанности будет исполнять секретарь Совета безопасности Беларуси Леонид Мальцев, сообщает Радио Свобода.

Как сообщают информационные агентства, отстранение Зайцева произошло на совещании у Лукашенко в пятницу, когда генеральный прокурор и председатель Следственного комитета Беларуси обратили внимание на несколько проблем и общественно-громких конфликтов, связанных с работой КГБ республики.