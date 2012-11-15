Путин обязал трудовых мигрантов сдавать экзамен по русскому языку

Граждане Украины и других стран с 1 декабря должны будут подтвердить документально знание русского языка при устройстве на работу в России.

Соответствующий закон РФ «О внесении изменений в статью 131 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 272 Закона Российской Федерации «Об образовании» подписан Президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован в российском официальном издании «Российская газета». Закон вступает в действие с 1 декабря.

«Если новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) предусматривает осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания, данный иностранный гражданин должен подтвердить владение русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком», - говорится в документе.

При получении разрешение на работу иностранец должен подтвердить знание языка сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и удостоверяющим, что этот иностранный гражданин владеет русским языком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком.

Также подтвердить знание языка можно документом государственного образца об образовании, выданным на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года. Кроме того, подтвердить знание языка можно документом иностранного государства об образовании, признаваемом на территории Российской Федерации, если там имеется запись об изучении его обладателем курса русского языка.

При этом в законе отмечается, что подтверждение владения русским языком для получения разрешения на работу не требуется для иностранных граждан, являющихся гражданами государств, в которых русский язык является государственным языком.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям к ноябрю ввести для гастарбайтеров обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

23 ноября 2011 года руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сообщил, что граждане Украины, приезжающие работать в РФ, будут обязаны документально подтвердить знание русского языка.

15 октября статс-секретарь – первый заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Екатерина Егорова сообщила, что в России создано более 250 курсов русского языка для трудовых мигрантов, в первую очередь прибывающих из стран СНГ.

По данным Федеральной миграционной службы, в Россию приезжает не менее 1 млн трудовых мигрантов из Украины.