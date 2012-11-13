В Польше создан консорциум для развития технологий сланцевого газа

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщила пресс-служба PKN Orlen в понедельник, 12 ноября.

Участники консорциума намерены проанализировать существующие технологии добычи этого полезного ископаемого для того, чтобы они могли быть максимально эффективно использованы в Польше.

"Это существенный шаг в направлении создания форума обмена научно-исследовательской мысли, который позволит выработать специфические решения для пока не разведанных польских месторождений нетрадиционного топлива", - отмечается в сообщении.

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Участники консорциума, в который вошли Институт нефти и газа, Варшавская и Гданьская политехника, а также Горно-металлургическая академия, будут совместно подавать заявки на дофинасирование проектов, связанных с добычей нетрадиционных видов топлива, в Национальный центр исследований и развития в ближайшие три года.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года польские власти объявили о намерении выделить около 150 млн долларов на развитие национальных технологий по добыче сланцевого газа, благодаря которому страна хочет уменьшить энергетическую зависимость от российского "Газпрома".

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Справка УНИАН. Польша - крупнейшая страна восточной Европы, входящая в Евросоюз - хочет начать коммерческую добычу сланцевого газа, извлекаемые запасы которого в стране оцениваются от 350 до 770 млрд кубометров, в 2014 году.

Так называемая "сланцевая революция", начавшаяся в США в начале 2000-х годов, позволила крупнейшей экономике мира значительно увеличить добычу газа и снизить его стоимость, которая в апреле текущего года снизилась до рекордных за последнее десятилетие примерно 70 долларов, в то время как российский газ для потребителей в Европе стоит около 500 долларов.