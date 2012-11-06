Польша добилась от Газпрома скидки на газ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на польские СМИ.

По данным Gazeta Wyborcza, официально о соглашении между "Газпромом" и PGNiG будет объявлено 6 ноября.

Также источники утверждают, что стороны договорились об изменении формулы, по которой рассчитываются цены газовых поставок. Что касается конечной цены на российский газ, как передает со ссылкой на источники Cire.pl, она упадет с нынешних 550 долларов за тысячу кубометров топлива до 450 долларов. Это позволит польской стороне экономить ежегодно до трех миллиардов злотых (около 930 миллионов долларов).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев подтвердил, что на переговорах по газу стороны "нашли взаимоприемлемый механизм корректировки цены российского газа, который гибко отражает определенные изменения, произошедшие на газовом рынке Польши и Европы".

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Соглашение позволит "Газпрому" закрыть разбирательство с PGNiG в арбитражном суде в Стокгольме, инициированное польской госкомпанией в феврале 2012 года.

В 2011-2012 годах "Газпром" согласился снизить для ряда европейских партнеров контрактные цены на газ в среднем на десять процентов. Среди прочих, скидки получили французская GDF Suez, немецкая Wingas, турецкая Botas, итальянские Edison и Sinergie Italiane, словацкая SPP и австрийская Econgas. Кроме того, в конце октября 2012 года чешское подразделение немецкого энергоконцерна RWE - RWE Transgas - объявило, что добилось в суде отмены штрафов за прописанный в долгосрочных контрактах "Газпрома" принцип "бери или плати" ("take-or-pay").