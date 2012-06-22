Bloomberg: «Сланцевая революция» сделает Газпром аутсайдером

Российская государственная монополия «Газпром» не спешит реагировать на «сланцевую революцию» и рискует стать аутсайдером на газовом рынке, сообщает Газета.ru, ссылаясь на агентство Bloomberg.

«США больше не интересуются Штокмановским месторождением. Государства, зависимые от российского газа, такие как Украина и Польша, изучают свои сланцевые месторождения... Этим же занимается Китай», – пишет агентство.

По данным Bloomberg, с начала 2012 года поставки «Газпрома» упали на 14%, а акции компании – на 9,5%.

«Газпром» занимает позицию, которую можно обозначить как «прятать голову в песок», – говорит бывший консультант британской BP Энди Флауэр.

«Газпром» в свою очередь утверждает, что разработка сланцевых месторождений не такая уж дешевая, как принято считать, и сланцевый газ никогда не заменит обычный. Кроме того, его добыча грозит загрязнением источников питьевой воды. Такую точку зрения в 2010 году высказывал глава «Газпром экспорта» Александр Медведев.

«Сланцевый газ – это подарок для всей газовой отрасли, потому что он откладывает решение вопроса о потенциальном истощении резервов. Но общепринятое мнение о том, что сланцевый газ дешевый, не является верным», – заявил Bloomberg глава управления структурирования контрактов и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергей Комлев.

Сланцевый газ позволил США в 2009 году впервые обогнать Россию по размерам добычи природного газа, отмечает агентство.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 29 мая также говорится, что добыча сланцевого газа в Китае, США и нескольких европейских странах «создаст реальные проблемы для нынешних экспортеров газа». По прогнозу МЭА, доля российских и ближневосточных производителей газа на международном рынке упадет до 35% с нынешних 45% к 2035 году.

Владимир Путин (сейчас президент России, а тогда премьер-министр) еще в апреле призвал российские энергокомпании «принять вызов» так называемой сланцевой революции, напоминает Bloomberg.

Первым российским чиновником, призвавшим задуматься о добыче сланцевого газа, в 2010 году стал Юрий Трутнев, занимавший тогда пост министра природных ресурсов. Он заявил, что рост добычи сланцевого газа является реальной проблемой для «Газпрома» и России.