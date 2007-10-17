Грузинская оппозиция приняла манифест о борьбе с Саакашвили

Объединенная грузинская оппозиция, в которую входят десять политических организаций Грузии, в среду приняла манифест с основными задачами своей политической борьбы, сообщили журналистам в штабе оппозиции.

"Восстановление независимости судебной системы и восстановление территориальной целостности, местное самоуправление, борьба с политическим насилием, свободные СМИ, неприкосновенность частной собственности, свободное предпринимательство, достойные условия жизни, национальная самобытность, гражданская интеграция, соблюдение конституционных соглашений между государством и Грузинской православной церковью, внешняя политика и евроатлантическая интеграция", - сказано в принятом документе.

Его презентация состоялась в доме-музее классика грузинской литературы, видного общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (19-20 века) в местечке Сагурамо близ Тбилиси.

В предисловии манифеста оппозиция дает оценку нынешней внутриполитической ситуации в Грузии, отмечая "тяжелейшее социально-экономическое и политическое положение" в стране.

"Власть в стране узурпирована одним человеком - (президентом Грузии) Михаилом Саакашвили - и его коррумпированным окружением. Фактически в стране установлен политический террор и нарушены права человека", - сказано в документе.

По мнению оппозиции, "перспектива восстановления территориальной целостности страны выглядит весьма туманно".

"Большинство населения страны находится в крайней бедности. Под именем псевдолиберальных ценностей происходит посягательство на национальные ценности и идет дискредитация демократических принципов", - отмечается в манифесте.

Текст документа оппозиция намерена направить Саакашвили.

РИА Новости