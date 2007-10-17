Саркози начал бракоразводный поцесс - СМИ
13:33, 17 октября 2007Мир
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Пресс-служба президента не комментирует
|Николя САРКОЗИ и его жена Сесилия
Об этом сообщает французский Интернет-сайт Nouvel Observateur.
Согласно сообщению, пресс-секретарь президента Франции Давид МАРТИНОН по просьбе агентства «Франс-пресс» прокомментировать эту информацию ответил: “Без комментариев”.
Издание отмечает, что на протяжении последней недели слухи о разводе президентской пары усилились, тем более, что с лета С.САРКОЗИ не появляется рядом со своим мужем.
Издание также сообщает, что в четверг, 18 октября, планирует обнародовать свое досье относительно этого вопроса.
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