Саркози начал бракоразводный поцесс - СМИ

Президент Франции Николя САРКОЗИ и его жена Сесилия в понедельник, 15 октября, обратились к судье для оформления развода.

Об этом сообщает французский Интернет-сайт Nouvel Observateur.

Согласно сообщению, пресс-секретарь президента Франции Давид МАРТИНОН по просьбе агентства «Франс-пресс» прокомментировать эту информацию ответил: “Без комментариев”.

Издание отмечает, что на протяжении последней недели слухи о разводе президентской пары усилились, тем более, что с лета С.САРКОЗИ не появляется рядом со своим мужем.

Издание также сообщает, что в четверг, 18 октября, планирует обнародовать свое досье относительно этого вопроса.