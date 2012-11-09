Германия отмечает 23-ю годовщину падения Берлинской стены

Памятные мероприятия пройдут сегодня у мемориала «Берлинская стена» на Бернауэр штрассе, сообщает радио «Свобода».

Берлинская стена была построена в 1961 году по инициативе руководителя

ГДР Вальтера Ульбрихта в связи с массовым отъездом молодых рабочих и специалистов на заработки в Западную Германию. Первые заграждения из колючей проволоки разделили город в ночь на 13 августа, 18 августа началось возведение бетонных конструкций.

Впоследствии стена становилась всё более укреплённым инженерно-техническим сооружением. Почти за 30 лет существования стены её пытались преодолеть сотни человек, 136 из них были убиты пограничниками.

Новые правила свободного передвижения через границу между Восточным Берлином и Западным Берлином были объявлены руководством Германской Демократической Республики 9 ноября 1989 года. Первый шлагбаум был открыт в 22.30 того же дня.