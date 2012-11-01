Ураган «Сэнди» унес жизни 72 человек в США

Об этом передает Радио «Свобода».

Северо-восточные районы США, пострадавшие от шторма «Сэнди», постепенно возвращаются к нормальной жизни. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и еще нескольких штатах отмечены серьезные разрушения, ряд районов по-прежнему затоплен.

В Нью-Йорке сегодня частично возобновит работу метро, сильно пострадавшее от наводнения. Возобновляют работу и три городских аэропорта.

В некоторых кварталах Манхэттена пока не восстановлено электроснабжение. Без электричества остаются и многие тысячи домов в семи штатах восточного побережья США.

Президент США Барак Обама вчера посетил пострадавшие районы штата Нью-Джерси. Он заверил пострадавших, что федеральное правительство будет оказывать местным властям помощь в ликвидации последствий бедствия.