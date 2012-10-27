Аль-Каида призвала поддержать сирийских повстанцев и похищать иностранцев

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, он заявил: «Мы должны похитить как можно больше граждан тех стран, которые воюют с мусульманами, чтобы освободить их в обмен на наших пленников».

Лидер «Аль-Каиды» также отметил, что нельзя допустить нормализации отношений между Египтом и Израилем, раскритиковав Президента Мохаммеда Мурси, который покинул ряды «Братьев-мусульман» после победы на выборах.

Завахири также призвал всех мусульман поддержать сирийских повстанцев, борющихся с Президентом Башаром Асадом уже более года.

«Кофи Аннан и Лига арабских государств много раз давали Асаду шанс прекратить репрессии, несправедливость, коррупцию... Я призываю всех мусульман помочь воюющим в Сирии братьям», – заявил он.

Египтянин по происхождению, Завахири возглавил «Аль-Каиду» после убийства в 2011 году Усамы бен Ладена.