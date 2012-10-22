Белорусы подтвердили, что «Дружба» повреждена резинками, но не теми

Об этом говорится в письме исполняющего обязанности гендиректора белорусской компании Андрея Козика вице-президенту "Транснефти" Михаилу Баркову, сообщает Лента.ру со ссылкой на СМИ.

Ранее сообщалось, что узлы учета на "Дружбе" в Восточной Европе вышли из строя в связи с попаданием в потоки нефти детских сосок и презервативов.

Впоследствии "Гомельтранснефть" назвала эту информацию "полным бредом".

Неназванный источник сообщил, что резиновые изделия действительно попали в нефтепровод, но это были не соски, и не презервативы. Что именно попало в потоки нефти, он не уточнил, но отметил, что из полиуретана делают в том числе и приборы, которые используются для внутритрубной диагностики.

В письме сообщается, что в конце августа белорусы проводили внеплановые чистки сетчатых элементов фильтра второй и третьей измерительных линий, в которые попали кусочки поролона (полиуретановой пены) размером 1-3 сантиметра. Степень загрязнения составляла около 10 процентов. В "Транснефти" ранее предположили, что попадание резиновых изделий могло произойти вместе с добавлением присадок для улучшения прохождения нефти. В монополии также отметили, что загрязнение могло быть умышленным с целью вывести из строя приборы учета.