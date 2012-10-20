Уехать из России можно будет в 2-3 раза быстрее

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора – руководителя Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Владимир Проничев сообщил в Госдуме, представляя российским депутатам закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

«На отдельных направлениях, учитывая уже возможности пунктов пропуска, сокращается в два, а в некоторых случаях и в три раза, потому что мы сокращаем временные показатели перемещения от одного пункта пропуска до другого. И принимающая сторона осуществляет пропуск совместный. Достаточен буден один контроль», - сказал В.Проничев.

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«После ратификации мы уже будем проводить эксперимент в реальном виде. Подготовительные мероприятия по данному вопросу проведены. Считаем это перспективным», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе.

31 августа Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».