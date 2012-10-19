Депутат Госдумы РФ поведал, как пограничники Украины "издеваются" над россиянами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня в Госдуме в ходе обсуждения закона «О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе».

«Те, кто хоть раз пересекал российско-украинскую границу на поезде или автомобильном транспорте, прекрасно знают, насколько вызывающе, некорректно, нагло ведут себя таможенники и пограничники именно Украинского государства», - заявил Я.Нилов.

«Рассказывая разные небылицы и пользуясь юридической неосведомленностью, они пытаются ввести в заблуждение, прежде всего я говорю о наших (российских) гражданах, так, чтобы выманить у них пару долларов», - сказал он.

Я.Нилов надеется, что ратификация данного соглашения улучшит отношение украинских контролирующих органов.

В свою очередь заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев, представляющий закон, подчеркнул, что взаимоотношения с украинскими пограничниками находятся на очень высоком уровне.

По его словам, в регионах постоянно проходят совместные мероприятия, связанные с улучшением обеспечения прав граждан двух стран при пересечении границы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между правительством РФ и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе.

Соглашением предусмотрено, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу. Контроль в первую очередь осуществляют контрольные органы государства выезда. Контрольные органы государства въезда могут начать контроль только после того, как контрольные органы государства выезда сообщат об окончании контроля. Это требование действует также в случае, если контрольные органы государства выезда не осуществляли контроль. Положение законодательства государства выезда, связанные с осуществлением контроля, перестают действовать с момента, если сотрудники его органов сообщили об окончании контроля.

В соответствии с соглашением, после начала контроля контрольными органами государства въезда контрольные органы государства выезда имеют право осуществить повторный контроль только в случае согласия контрольных органов государства въезда.

Сотрудники контрольных органов государства одной стороны, осуществляющие контроль на территории государства другой стороны, в случае выявления правонарушения, совершенного гражданином государства стороны, на территории которой осуществляется контроль, проводят необходимое оформление правонарушения.

Также соглашением предусмотрено, что контрольные органы государства выезда обязаны принять назад лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства. Контрольные органы государства выезда не имеют права отказаться от принятия и обратного ввоза товара, в пропуске которого было отказано контрольными органами государства въезда.