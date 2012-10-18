Суд арестовал помощника Удальцова

Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест помощника координатора "Левого фронта"Сергея Удальцова Константина Лебедева, который обвиняется в подготовке массовых беспорядков, сообщает РИА "Новости".

Удальцова и его помощника Лебедева в среду допрашивали в качестве подозреваемых по делу о приготовлении к организации массовых беспорядков. Местонахождение третьего фигуранта дела - помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева - следствие пока установить не смогло. Удальцову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а Лебедева задержали до 16 декабря.

Деятельностью Удальцова, Лебедева и Развозжаева СК пристально заинтересовался после выхода на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста-2". Авторы ленты утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти в РФ на деньги из-за рубежа. В частности, было показано видео, на котором Удальцов и его соратники якобы беседуют с председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.