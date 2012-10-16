В России завершили расследование убийства Политковской

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве Анны Политковской Главным следственным управлением СК России завершены следственные действия в отношении обвиняемых: братьев Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Лом-Али Гайтукаева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, Л.Гайтукаев являлся организатором преступления. Именно он создал в 2006 году организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков. В дальнейшем участники группы тщательно планировали убийство журналистки, приобретали оружие, согласовывали свои действия друг с другом. С.Хаджикурбанов осуществлял контроль за всеми действиями группы. Получив от Д.Павлюченкова информацию о месте жительства потерпевшей, 7 октября 2006 года братья Махмудовы расположились на пути ее следования. Увидев потерпевшую за рулем автомобиля, И.Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел в подъезд дома, где проживала А.Политковская и стал дожидаться ее прибытия. Когда журналистка вошла в лифт, Р.Махмудов произвел в нее несколько выстрелов из пистолета. Орудие преступления было оставлено на месте происшествия. После этого обвиняемые скрылись.

Подчеркивается, что следственной группой собрано достаточно доказательств для составления обвинительного заключения. В связи с этим, сегодня следствие объявляет об окончании предварительного расследования и уведомляет об этом обвиняемых, их защитников, а также потерпевшую сторону. После уведомления для ознакомления с материалами уголовного дела будут приглашены потерпевшие.

Данное уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование в отношении заказчика преступления и других неустановленных лиц продолжается.

Как сообщал УНИАН, А.Политковская была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве в октябре 2006 года. Организаторы и исполнители преступления были установлены следствием; они предстали перед судом, но были оправданы. Дело вернули на доследование. Заказчик преступления до сих пор официально не назван.

2 сентября 2011 года Следственный комитет РФ предъявил бывшему подполковнику милиции Д.Павлюченкову обвинение в убийстве А.Политковской.