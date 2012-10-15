Япония может стать новым очагом экономического кризиса

Международный валютный фонд выразил опасения, что правительство Японии не сможет в ближайшее время снизить дефицит государственного бюджета, а государственный долг страны к концу года составит 237% ВВП, цитирует экономистов МВФ The Wall Street Journal.

По словам экспертов, Япония переживает наитяжелейший период роста государственного долга среди развитых стран. Согласно ежегодному обзору МВФ, Япония находится в худшем положении, чем даже Греция с показателем госдолга в 198% ВВП и Италия (126% ВВП). И хотя внутренний долг страны минимизирует риски в краткосрочной перспективе, в значительной степени ситуацию ухудшает давление со стороны мировых инвесторов и экономистов, ожидающих от правительства Японии принятия непопулярных мер и решительных действий в отношении наведения порядка в государственных финансах.

«Ситуация в Японии действительно тревожна и заслуживает того, чтобы признать это», - цитирует WSJ заместителя министра финансов Японии Такехико Накао. В числе причин ухудшения экономической ситуации в Японии экономисты называют популистские шаги правительства в части налогового регулирования, а также ряд возникших недавно территориальных споров, заметно испортивших торговые отношения Японии с соседями.

Напомним, на минувшей неделе МВФ снизил прогноз развития крупнейшей экономики ЕС – Германии в 2013 году до 0,9% с предыдущей оценки в 1,4%. При этом ряд немецких научно-исследовательских центров выразили обеспокоенность значительной вероятностью наступления рецессии в Германии в 2013 году.

В июле МВФ снизил прогноз мирового роста на 2013 год до 3,9%, но сохранил прогноз на текущий год неизменным - на отметке 3,5%. А в конце сентября глава Фонда Кристин Лагард сообщила, что эти прогнозы будут в ближайшее время снижены.