Известная российская актриса погибла в ДТП

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Установлено, что Марина Голуб поймала частного извозчика на Hyundai Getz. Этот водитель был ранее лишен прав", - рассказал собеседник агентства. Однако, по его словам, согласно предварительным данным, в аварии виноват водитель Cadillac, который проехал на запрещающий сигнал светофора и после ДТП скрылся. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению и задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил представитель пресс-службы.

В результате аварии погибли Голуб и водитель Hyundai Getz.

Всего в ДТП, которое произошло в 00.05 на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, участвовали четыре машины.

В руководстве ВГТРК подтвердили гибель телеведущей.

Голуб вела на телеканале "Россия 1" ряд передач, в том числе программу "Девчата".

Актрисе было 54 года.