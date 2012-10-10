Предсмертные дневники Че Гевары выложили в интернет

В октябре 2009 года министерство культуры Боливии опубликовало "Боливийский дневник Че", охватывавший период с момента приезда революционера в страну и до 7 октября 1967 года, за два дня до его гибели.

В интернете эти документы ранее не появлялись, а теперь они доступны на сайте www.chebolivia.org.

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Дневники Че Гевары можно прочитать в интернете бесплатно, сообщает корресподент РИА Новости. Оригиналы сейчас хранятся в Боливии - в 1980-х годах они были куплены у неизвестного продавца на аукционе в Лондоне. Считается, что эти дневники украли из хранилища боливийской армии.