Комсомольцы "поздравили" губернатора с днем рождения Че Гевары

Об этом УНИАН сообщил первый секретарь Луганского городского комитета КПУ Максим Чаленко.

«Такая идея возникла у прогрессивной луганской молодежи, которая понимает, что Че Гевара – один из самых ярких революционных лидеров, отстаивавших интересы граждан. Он всегда находился в гуще событий, подобные которым назревают сейчас в Луганске. Активисты-комсомольцы решили провести акцию в память о революционере и в «благодарность» власти, которая занимается исключительно тем, что «подогревает» революционный настрой», – сказал он.

По словам М.Чаленко, комсомольцы хотели вручить грамоту лично В.Пристюку, но чиновник не вышел на встречу с активистами, поэтому грамоту прикрепили к зданию облгосадминистрации.

Позжее ее сняли представители Управления внутренней политики ОГА и пообещали передать руководителю региона.

«Революционная ситуация в Луганской области создана действующей системой власти, председатель облгосадминистрации Владимир Пристюк ее продолжает обострять. Луганщина сегодня занимает последнее место в рейтинге экономического развития, закрываются школы и больницы, ощущается острая нехватка рабочих мест. Это все заслуга неграмотного регионального руководителя», – сказал М.Чаленко.