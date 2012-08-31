В Беларуси спецслужбы «зачищают» социальные сети и арестовывают админов

В Минске задержаны администраторы оппозиционных групп в социальных сетях.

Об этом сообщает белорусский сайт «Charter97»

По предварительной информации, задержаны Павел Евтехеев, Андрей Ткачев, Роман Протасевич и еще 2-3 человека.

Также КГБ взломал в социальной сети «Вконтакте» интернет-сообщество «Надоел нам этот Лукашенко», в котором насчитывалось 37 тыс. пользователей, и «Только ШОС», в котором было более 15 тыс. пользователей.

Как сообщил сайту charter97.org один из модераторов группы «Надоел нам этот Лукашенко» Сергей Беспалов, по адресу его прописки прошел обыск. Сам активист остался на свободе, потому что находится в другом месте.

«Наша группа уже давно мозолила глаза спецслужбам. Группу «Надоел нам этот Лукашенко» хотели удалить еще с самого начала «молчаливых акций». Прошлым летом это не удалось, а теперь они взяли реванш - видимо, привлекли сторонних специалистов. Самое худшее в том, что идут аресты людей, которые когда-либо администрировали группу. Но этих людей много и даже мы не всегда знаем их реальные имена и фамилии. В последнее время мы поддерживали кампанию бойкота, возможно, это также повлияло на ситуацию. Плюс чекисты решили сделать подарок Лукашенко на день рождения.

Мы еще час назад связались с технической поддержкой социальной сети «Вконтакте» и сообщили о взломе сообщества, но до сих пор нам не ответили», - сказал в интервью charter97.org один из оставшихся на свободе администраторов группы.