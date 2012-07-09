Очевидцы из Крымска: мертвый город, вой собак, трупы на обочинах

«Разрушения очень серьезные. В городе полно сдвинутых с места машин, вывороченных деревьев, что касается трупов, которые просто не успевают убирать, то подвозивший меня водитель вчера насчитал на одной из обочин пять трупов. В поселке Нижняя Баканка, который в 15 километрах от Крымска, разрушено до 70 процентов домов. Я проезжал этот поселок: там горы наваленного мусора. И это всё, что осталось от жилищ...», - рассказывает один из очевидцев на местном форуме, слова которого приводит regions.ru.

«... Крымск встретил пустотой, черной, темной пустотой, колонны пожарных машин и машин мчс по обочинам, никто ничего не знает.В свете фар жуткое зрелище, мертвый город, вой собак, ни людей, ни сотрудников мчс или полиции, которые якобы должны как то помогать людям, за ночь так никто и не появился... Разрушения колоссальные, все смешалось дома, заборы, машины, мусор, трупы животных, зрелище не для слабонервных», - пишет другой очевидец трагедии.

«Рассказы местных реально жуткие, вода пришла сразу стеной в 1.5 - 3 метра, у многих так и не было никакого шанса спастись. Отметки на домах и мусор, застрявший высоко на деревьях отчетливо говорит об уровне затопления, местами 2х этажные дома скрывало с крышей», - добавляет он.

«Крымск сегодня-филиал ада на земле.То что там творится - страшно. Скажу сразу, я утверждаю на все 100%: сброс воды был, это не дождь. Утром выехала из Краснодара в Крымск,дорога до Новоукраинской достаточно чистая…При заезде на мост-вырванные куски асфальта,которые носило,как листы бумаги. Заборы с кирпичными столбами - лежат на земле, листы железа погнуты с нечеловеческой силой. Видно,что шел вал воды, и вал этот был огромен. В домах виден уровень прибывшей воды. На многих домах нет крыш,обвалены стены. Внутри смесь грязи и ила,по 30-40 см толщиной... Женщина с двумя сыновьями по 13 и 16 лет стояла 5 часов на пирамиде из кухонного и журнального столов, наблюдая, как прибывает вода, молясь, только бы выжить. В соседнем с ней доме бабушка с дочерью утонули. Много жертв», - пишет другой очевидец.

Между тем, экологи считают, что экстренный сброс не мог стать причиной наводнения, пишет "Коммерсантъ". Член Экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян в воскресенье осмотрел водохранилище: "Там такой плохой дренаж, сбросить воду принудительно просто невозможно". Глава российского отделения WWF Игорь Честин считает, что наводнение вызвано прежде всего антропогенными факторами. "Надо восстанавливать незаконно вырубленные леса на склонах,— говорит он.— При катастрофических осадках леса обеспечивали постепенный уход воды, а сейчас она просто несется, ее ничего не останавливает". Эколог опасается, что такая же судьба могла бы постичь олимпийские объекты в Сочи: "Они строятся с нарушением техники безопасности в опасных местах, так что ливень в районе Красной Поляны приведет к тому, что все объекты окажутся в реке Мзымта".

"Скорее всего, несколько водных потоков сошлось в одной точке и вследствие этого образовалась высокая волна",— излагает свою версию директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его мнению, строить жилье в зоне возможного затопления вовсе было нельзя: "Нужно было строиться выше, а не ниже. Это казалось дорогим, но, как известно, скупой платит дважды".

"Экстремально сильных ливней ждали, но экстремально сильные — это максимум 80 мм осадков. Предсказать, что выпадет 300 мм,— это за гранью современной метеорологии,— добавляет старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Павел Константинов.— В ближайшее годы в связи с изменением климата число таких экстремальных явлений будет расти".