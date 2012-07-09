Затопленный Крымск: более 26 тысяч пострадавших, 171 человек погиб

Об этом сообщает РИА "Новости".

Без электроснабжения остаются 4,6 тысячи человек, отключено десять трансформаторных подстанций в Крымске.

По последним данным, пострадали почти 26,5 тысячи человек, при этом 3,3 тысячи человек полностью утратили свое имущество, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"В городах Геленджик, Крымск, Новороссийск, населенных пунктах Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская, Кабардинка от воды пострадали 5 тысяч 185 домов, 2 тысячи 35 придворовых территорий, на которых проживают 26 тысячи 475 человек", - говорится в релизе.

В нем уточняется, что полностью утратили имущество 3,3 тысячи человек, частично -18,7 тысячи человек.

Также во время стихии пострадали три детских сада, школа, городская больница, фельдшерский акушерский пункт, туберкулезный диспансер, два водозабора в Дивноморском и в Новороссийске, добавили в пресс-службе.

Сейчас в десяти пунктах временного размещения находятся 623 человека, еще 2,231 тысячи человек приютили родственники.

Комиссии по определению ущерба в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе успели обследовать 2986 домов.

По предварительным результатам оценки, разрушено 254 дома. В том числе частично - 158, полностью - 96.

В ней отмечено, что без газоснабжения в этом городе остаются 418 домов.

Специалисты, по последним данным, откачали воду из более чем половины домов в районе Крымска, а в Геленджике эти работы практически завершены.

Погиб, по последним данным, 171 человек.