Панихида по погибшим в Украине паломникам пройдет в Великих Луках

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский.

Автобус Scania попал в ДТП в Черниговской области рано утром в субботу. На нем в Почаевскую лавру ехали 43 жителя Великих Лук - 41 паломник, в основном женщины в возрасте от 20 до 70 лет, и два водителя. Жертвами автокатастрофы стали 14 россиянок, 29 получили травмы. Четверо пострадавших остались в больницах Украины, 14 самолетом МЧС доставлены в больницы Москвы, 11 - в клинику в Пскове.

В морге города Великие Луки продолжается опознание погибших. Священники Псковской епархии дежурят в морге и оказывают помощь родственникам погибших.

Как ранее сообщалось, Президент РФ Владимир Путин принял решение о выплате семьям погибших в автокатастрофе в Украине по 1 млн руб. из федерального бюджета, передает пресс-служба Кремля. Губернатор Псковской области Андрей Турчак принял решение о выплатах из регионального бюджета компенсаций семьям погибших и пострадавшихв размере 600 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.