Умер старейший миллиардер мира

Бизнесмен умер 19 июня, но о его смерти стало известно лишь сейчас, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg Businessweek. До последнего дня он регулярно появлялся в офисе своей компании в Цюрихе.

По состоянию на март 2012 года, состояние Хэфнера оценивалось в 4,3 миллиарда долларов. Он крупнейший держатель акций IT-компании CA (ранее называвшейся Computer Associates). Кроме этого, его семье принадлежит автомобильная дилерская сеть Automobil-und Motoren AG - крупнейший поставщик в Швейцарии автомобилей Volkswagen, Seat, Skoda и Audi.

После смерти Хэфнера старейшим миллиардером планеты стал 96-летний внук знаменитого американского магната Джона Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер.