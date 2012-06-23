В Каире многотысячный митинг требует объявить результаты выборов

Демонстранты ожидают официального объявления результатов президентских выборов, состоявшихся неделю назад, пишет Радио Свобода. Большинство активистов - сторонники умеренного исламистского движения «Мусульманское братство».

Участники протестов требуют, чтобы Высший военный совет выполнил свое обещание передать власть избранному президенту и гражданским структурам, после того, как взял ее на себя, распустив парламент.

О своей победе на выборах заявляют оба кандидата в президенты - и поддерживаемый «Мусульманским братством» Мохаммед Мурси, и последний премьер-министр в правительстве свергнутого президента Мубарака Ахмед Шафик. Военные несколько раз откладывали объявление итогов голосования, из-за, якобы, необходимости рассмотрения жалоб кандидатов.