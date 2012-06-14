Под забором в США нашли литографию Пикассо, украденную у Лазаренко

Об этом сообщает Украинская правдасо ссылкой на Daily Mail.

Как известно, в конце мая в поместье Лазаренко в штате Калифорния, которое стояло пустое, ворвались подростки и устроили там вечеринку. Около 100 молодых людей успели разорить несколько комнат в поместье и скрыться до приезда полиции.

После этого инцидента из здания, по данным полиции, исчезла литография Пикассо, серебряные подсвечники, ноутбуки и кожаные пальто. Через две недели после вечеринки в поместье литография Пикассо была найдена на обочине дороги под забором в графстве Марин, в полумиле от особняка.

Литография датирована 1957 годом. Одна из 50 объединенных названием Femme au Chignon, или женщина с волосами забранным в гульку. Подобный оттиск на аукционе Сотбис имел оценочную стоимость 30-40 тысяч долларов.