В Москве идут обыски в квартирах Навального, Удальцова и Яшина
09:40, 11 июня 2012Мир
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Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски в местах проживания организаторов и участников митинга на Болотной площади в Москве.
|Навальному едва не распилили дверь в квартиру
"В частности, мероприятия проводятся у Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина и других. Всего следствие планирует провести сегодня не менее десяти обысков", - сказал Маркин.
"Круто. У меня дома идет обыск. По делу о массовых беспорядках. Чуть дверь не распилили (на самом деле да)", - написал Алексей Навальный утром в своем микроблоге в Twitter.
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