В Москве идут обыски в квартирах Навального, Удальцова и Яшина

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"В частности, мероприятия проводятся у Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина и других. Всего следствие планирует провести сегодня не менее десяти обысков", - сказал Маркин.

"Круто. У меня дома идет обыск. По делу о массовых беспорядках. Чуть дверь не распилили (на самом деле да)", - написал Алексей Навальный утром в своем микроблоге в Twitter.