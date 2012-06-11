В Москве идут обыски в квартирах Навального, Удальцова и Яшина

09:40, 11 июня 2012
Мир
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Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски в местах проживания организаторов и участников митинга на Болотной площади в Москве.

Олексій Навальний
Об этом сообщил РИА Новостиофициальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"В частности, мероприятия проводятся у Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина и других. Всего следствие планирует провести сегодня не менее десяти обысков", - сказал Маркин.

"Круто. У меня дома идет обыск. По делу о массовых беспорядках. Чуть дверь не распилили (на самом деле да)", - написал Алексей Навальный утром в своем микроблоге в Twitter.

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