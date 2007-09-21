Путин не решил, чем будет заниматься, но ”сохранит влияние”

Владимир Путин уверен, что сохранит влияние в России после президентских выборов 2008 года, но не намерен менять структуру власти под себя.

"Я принял твердое решение - давно, с самого начала, - что любой человек, который находится у власти, не должен менять структуру власти под себя", - сказал Путин на встрече с участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай", стенограмма которой размещена на сайте Кремля.

Путин признался, что еще не решил, чем будет заниматься после 2008 года.

"Конечно, я буду здесь присутствовать. Я пока точно для себя не решил, чем буду заниматься. Но чем бы я ни занимался, я понимаю, что влияние какое-то будет. Это объективные вещи. Я не собираюсь им спекулировать, этим влиянием, гипертрофировать его значение, но оно будет. Еще это будет зависеть от того, чем я непосредственно займусь - либо чисто политической работой, либо еще какой-то", - отметил глава российского государства.

Путин также сообщил, что не намерен уезжать на постоянное место жительство за рубеж.

"Я люблю свою страну, я русский. Я, по-моему, рассказывал, что в ста с небольшим километрах от Москвы есть деревня, где мои предки жили с 1600-го "лохматого" года, и все эти столетия, из поколение в поколение, ходили в одну и ту же церковь. Это по архивным, по церковным документам выяснили. Это меня потрясло, я этого не знал. И, знаете, я ощущаю свою связь со страной. Я остро переживаю любые проблемы, связанные с рядовым гражданином, я говорю это совершенно искренне. Я все время думаю об этом: как отразятся те или иные наши действия на жизни конкретного человека? Я никогда не забываю, что был жителем коммунальной квартиры в Ленинграде", - сказал Путин.

РИА "Новости"