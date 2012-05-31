Израиль уверен, что удар по Ирану не испортит его отношений с США

Выступая 30 мая на конференции Института Национальной Безопасности, он также заявил, что по этому поводу существуют определенные разногласия с США, но при этом выразил уверенность в том, что в силу наличия общих целей и интересов, особые отношения между Вашингтоном и Иерусалимом сохранятся, сообщает корреспондент Радио Свобода.



На той же конференции он сделал и другое громкое заявление, сообщив, что в случае провала мирных переговоров с Палестинской автономией, Израилю следует задуматься о том, чтобы оставить Западный берег полностью без всяких условий.

Спикер главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудэйна заявил, что такой шаг Израиля приведет к тому, что у Автономии будут только временные границы, а это не устраивает палестинское руководство. Власти ПА согласны на государство только в границах 1967 года и со столицей в Иерусалиме.