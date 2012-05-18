В Приморском крае РФ горит склад артснарядов: эвакуировали два села

В Приморском крае России горит склад артиллерийских снарядов, эвакуированы 700 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сегодня в 10.20 (мск) в Спасском районе (280 км северо-восточнее Владивостока) произошел пожар на складе артснарядов воинской части Министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

Жертв нет, но один человек госпитализирован. Эвакуированы около 700 жителей двух населенных пунктов.

Движение поездов на участке Дальневосточной железной дороги остановлено.