Клюев: свободная торговля с СНГ не противоречит европейскому выбору

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО Украины, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, выступая на заседании Международного клуба парламентариев и экспертов «ЕС-Украина»: «Украина на перекрестке: ЕС или/и Евразийский Союз - преимущества и вызовы».

По его словам, о европейских устремлениях нашего государства свидетельствует длительный и достаточно успешный диалог по многим вопросам, связанным с подготовкой к получением Украиной ассоциированного членства в Евросоюзе, включая создание зоны свободной торговли.

«Процессы адаптации к требованиям ЕС глубоко коснулись практически всех сфер жизнедеятельности нашей страны. Ориентируясь на европейские ценности и сотрудничество с Европой, мы рассчитываем на построение современного, высокоразвитого государства. Украина имеет для этого все возможности: богатые природные ресурсы, мощный экономический, научно-технический и кадровый потенциал, которые позволяют нам надеяться на прилив инвестиций из развитых стран, обмен технологиями и взаимовыгодное сотрудничество», - заявил А.Клюев.

Он также отметил, что Украина приобрела позитивный опыт на многих направлениях взаимодействия с европейскими институтами власти и общественными организациями, который позволяет достаточно успешно осуществлять инициированные Президентом Украины Виктором Януковичем экономические реформы и строить гражданское общество на демократических принципах.

«Руководство Украины рассчитывает на понимание, конструктивный диалог и поддержку со стороны Евросоюза. И мы готовы следовать избранным курсом», - сказал А.Клюев.

Он заявил, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения порядка и стабильности в стране, чтобы идти курсом президентских реформ. А.Клюев выразил уверенность, что реформы дадут возможность обеспечить модернизацию и поступательное развитие Украины в союзе с другими государствами.

«Это позволит нам создавать максимально благоприятные условия для технологического обновления национальной экономики и развития торгово-экономического сотрудничества с другими странами на основе укрепления дружбы и построения новой системы отношений не только на европейском, но и на евразийском пространстве», - сказал секретарь СНБО.

Он заявил, что в этой связи экономическое сотрудничество со странами СНГ рассматривается руководством страны как перспективное для Украины: «Тем более, что наши страны имеют давние хозяйственные, научные и культурные связи. Особый характер носят отношения с Россией. Мы заинтересованы в их развитии».

«Мы рассчитываем на создании зоны свободной торговли СНГ без изъятий и ограничений, что даст возможность обеспечить взаимодополняющее развитие и новую, более прогрессивную систему отношений на этом экономическом пространстве», - сказал А.Клюев.

Он подчеркнул, что такая концепция взаимодействия Украины и стран СНГ не противоречит европейскому вектору Украины.