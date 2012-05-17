Северная Корея возобновила работу экспериментального реактора

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные южнокорейских СМИ.

По этим данным, спутниковые снимки показывают, что работы на объекте возобновились 30 апреля - после остановки в декабре 2011 года.

По мнению комментаторов, такие действия свидетельствуют о намерении Северной Кореи развивать ядерный арсенал, а новый реактор может заработать в течение одного-двух лет.

Работы на реакторе возобновились после того, как КНДР в апреле пыталась запустить межконтинентальную ракету. Эти намерения создали дополнительную напряженность на Корейском полуострове.